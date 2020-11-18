بعد فحص شكواه.. محافظ المنيا: موظف وحدة الرصف المفصول غير ملتزم

ووفق بيان رسمى: "بشأن ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعى حول إضراب موظف بوحدة الرصف وصيانة الطرق بمجلس مدينة المنيا، عن الطعام بسبب فصله من العمل، وتم نقل المذكور من وحدة الرصف إلى مجلس قروى تلة بتاريخ 27--10-2016 بالقرار رقم 1030 لسنة 2016، وذلك للصالح العام وصالح العمل ولإثارته المشاكل مع زملاءه والتعدى على رؤساءه فى العمل، مما جعل استمراره فى العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجى".
تابع: "فيما بخص قرار انهاء تشغيل المذكور بالقرار رقم 43 لسنة 2020 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 29-9-2020، حيث قامت ادارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية بكثرة انقطاع المذكور والتى تتجاوز المدة القانونية والتى تستوجب قانوناً انهاء الخدمة، فقد قامت الشئون القانونية بالوحدة المحلية بالتوجيه بتطبيق القانون على حالة المذكور وانهاء تشغيله".
وأشار إلى أنه بتاريخ 5-11-2020 تقدم المذكور بطلب لخدمة المواطنين بالمحافظة لتضرره من نقله من وحدة الرصف إلى الوحدة المحلية لقرية تلة بمركز المنيا والذى كان بتاريخ 27-10-2016، وعليه فحصت جهات بالمحافظة الشكوى وتبين أن القرار يرجع لعام 2016 للأسباب السابق ذكرها، وأن قرار انهاء التشغيل الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 27-10-2020صدر لتجاوز المذكور مدة الانقطاع المقررة قانوناً واستنفاده لرصيد أجازاته.
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