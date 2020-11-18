بعد فحص شكواه.. محافظ المنيا: موظف وحدة الرصف المفصول غير ملتزم

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بفحص شكوى المواطن والذى يتضرر من فصله عن العمل، وبالفحص تبين أن المذكور محل الشكوى كان متعاقدا عن العمل بوحدة الرصف بالمحافظة بوظيفة سائق لودر بتاريخ 13-12-2011، مضيفا: "تلاحظ كثرة المشاكل التى يثيرها المذكور بنطاق عمله بوحدة الرصف والذى يعتبر مشروع إنتاجى، وعدم انتظامه بالعمل وكثرة الانقطاع عنه، بالإضافة إلى أن المذكور تحرر ضده اكثر من مذكرة لتحريض العاملين والسائقين بالمشروع على الشغب وإيقاف العمل وقد صدر له أكثر من قرار جزاء".





ووفق بيان رسمى: "بشأن ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعى حول إضراب موظف بوحدة الرصف وصيانة الطرق بمجلس مدينة المنيا، عن الطعام بسبب فصله من العمل، وتم نقل المذكور من وحدة الرصف إلى مجلس قروى تلة بتاريخ 27--10-2016 بالقرار رقم 1030 لسنة 2016، وذلك للصالح العام وصالح العمل ولإثارته المشاكل مع زملاءه والتعدى على رؤساءه فى العمل، مما جعل استمراره فى العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجى". تابع: "فيما بخص قرار انهاء تشغيل المذكور بالقرار رقم 43 لسنة 2020 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 29-9-2020، حيث قامت ادارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية بكثرة انقطاع المذكور والتى تتجاوز المدة القانونية والتى تستوجب قانوناً انهاء الخدمة، فقد قامت الشئون القانونية بالوحدة المحلية بالتوجيه بتطبيق القانون على حالة المذكور وانهاء تشغيله". وأشار إلى أنه بتاريخ 5-11-2020 تقدم المذكور بطلب لخدمة المواطنين بالمحافظة لتضرره من نقله من وحدة الرصف إلى الوحدة المحلية لقرية تلة بمركز المنيا والذى كان بتاريخ 27-10-2016، وعليه فحصت جهات بالمحافظة الشكوى وتبين أن القرار يرجع لعام 2016 للأسباب السابق ذكرها، وأن قرار انهاء التشغيل الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 27-10-2020صدر لتجاوز المذكور مدة الانقطاع المقررة قانوناً واستنفاده لرصيد أجازاته.

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