صور.. التضامن الاجتماعى تنقذ مواطنا بلا مأوى من شوارع القاهرة

وتبين للفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالى 60 عاما وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلى مستشفى القصر العينى لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة. وسيقوم فريق ادارة الحالة التابع لبرنامج حماية الاطفال والكبار بلا مأوى بمتابعة الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيدا لايداعه بدور للرعاية الاجتماعية. وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى فى 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.

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