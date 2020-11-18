صور.. وزير التعليم العالى يلتقى عددا من العلماء المصريين بالجامعات الكندية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات الكندية، بحضور السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر بكندا، والدكتور أحمد هيكل، الملحق الثقافى المصرى بمونتريال بكندا، والدكتور محمد الشناوى، مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور محمد الشرقاوى، معاون الوزير للاستثمار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بيان، رحب الوزير بالعلماء المشاركين فى الاجتماع، مشيدا بجهود علماء مصر فى الخارج وما يحققونه من نجاحات فى مختلف المجالات، منوهاً بما يتميزون به من التزام وسمعة طيبة على المستوى الدولى، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل الجاد مع علماء مصر فى الخارج بشكل مستمر، والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم العلمية فى الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر.

وأشار إلى لقائه بعلماء مصر فى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، للتعاون معهم والاستفادة من خبراتهم، مضيفا أن مصر حققت عددًا من الخطوات الطيبة فى مجال تطوير وتحديث منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، وتلبية متطلبات عملية التنمية وسوق العمل، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة والمؤمنة بقيمة العلم والتعليم.

واستعرض الوزير أبرز الجهود التى بذلتها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالى، والتى منها إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 2018 بدأت بمؤسسة الجامعات الكندية التى تستضيف فرع لجامعة الأمير إدوارد الكندية، ثم مؤسسة جامعات المعرفة التى تستضيف فرع جامعة كوفنتيرى البريطانية، ومؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير؛ بهدف توفير تعليم متميز على أرض مصر.

كما أشار عبدالغفار إلى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بدأت بها الدراسة منذ العام الماضى (الدلتا، بنى سويف، القاهرة الجديدة) بما يعطى التعليم الفنى والتقنى ما يستحقه من اهتمام، مؤكدًا أنه جار إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، تشمل برامج علمية وتخصصات حديثة، فضلا عن التعاون مع الشركات والمصانع لتدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات المطلوبة.

وأكد الوزير أنه تم زيادة عدد الجامعات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إلى 27 جامعة حكومية؛ لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم الجامعى، ورغبة الوزارة الشديدة فى وجود جامعة على الأقل فى كل محافظة، فضلا عن زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية بتخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتوسع فى إنشاء برامج الساعات المعتمدة الجديدة.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة (الجلالة، العلمين، الملك سلمان، المنصورة الجديدة) وفقًا لأحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أن هذه الجامعات لديها برامج علمية متطورة، وتحظى بشراكات مع عدد من الجامعات العالمية، داعيًا السادة العلماء إلى التعاون مع رؤساء الجامعات الأهلية الجديدة لإثراء العملية التعليمية بها، سواء من خلال التدريس من بُعد، أو المشاركة فى المشروعات البحثية، أو تبادل الزيارات العلمية، أو من خلال توفير فرص تدريبية للطلاب بالجامعات الكندية، وغيرها من أوجه التعاون المختلفة؛ بما يعظم سبل الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم العلمية.

كما شدد أنه يمكن الاستفادة من خبرة العلماء المصريين فى تطوير المناهج التعليمية بالجامعات الحكومية بما يتواكب مع التطورات العالمية، وكذلك الاستفادة من خبراتهم العلمية فى إدخال تخصصات جديدة، مشيرًا إلى ما تقوم به الوزارة من عملية تطوير داخل المؤسسات التعليمية، من خلال الارتقاء بمستوى الجودة فيها، وتحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية فى مختلف أدلة التصنيف الدولية، بما يكفل توفير بيئة ومناخ مناسب لعملية تعليمية حقيقية، تسهم إسهامًا ملموسًا فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب المنخرطين فى الدراسة بها.

وطالب الوزير بضرورة التعاون فى مجالات البحث العلمى، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المشروعات القومية البحثية فى مصر، منها برنامج الجينوم المصرى، والذى يحتاج إلى تضافر كل جهود مؤسسات الدولة من أجل توفير سبل النجاح لهذا البرنامج القومى.

وخلال الاجتماع، عرض رؤساء الجامعات الأهلية البرامج التى تقدمها كل جامعة، والتى تلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لخطط التنمية المستدامة، والخطط المستقبلية لجامعاتهم على المستوى البحثى والتعليمى، وأبرز الشراكات والاتفاقيات.