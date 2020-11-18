غير ملزمين بـpcr.. الصحة تعلن إجراءات استقبال المصريين العائدين من إثيوبيا

نجحت السفارة المصرية فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بتنسيق الجهود مع الأمم المتحدة من إخلاء 9 مصريين من ميكلى عاصمة إقليم تيجراى، الدائر فيها صراع حالياً بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وسيتم إعادتهم إلى أرض الوطن، مساء اليوم.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأربعاء، يعمل المصريون الذين تم اخلائهم من ميكلى فى شركة "تالنت جروب"، التى تعمل فى تجميع الأجهزة ومنتجات الكارتون والمنتجات الورقية، ومن المقرر أن يكونوا ضمن قافلة من 400 فرد من جنسيات متعددة تم إخلاءهم.

ووجه السفير أسامة عبدالخالق بتوفير حجز بأحد الفنادق للمصريين العالقين، والذين سيصلون إلى أديس أبابا اليوم، حتى موعد السفر وعودتهم إلى القاهرة، لافتاً إلى انهم وصلوا لمقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة فى أديس أبابا، وتم استقبالهم وسيتم إلى الفندق للراحة حتى موعد رحلة العودة مساء اليوم إلى مصر.

كما تم التنسيق بين مدحت خليل، نائب القنصل، والدكتور محسن، مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة، حيث وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على استثناء العائدين العالقين من إجراء فحص pcr عند الوصول.