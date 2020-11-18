صور.. محافظ الجيزة يطمئن على مصابى حادث أتوبيس الرماية

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التى تحتاج إليها الحالات، مشيرا إلى إن إعمار الطلاب تتراوح ما بين 6 إلى 16 سنة.



وأكد المحافظ أن هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة، ومدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة، وجار استكمال فحص باقى المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم و الوقوف على الوضع الصحى لهم.



وخلال الزيارة حرص المحافظ على التحاور مع الطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، مشددا على مدير مديرية الشئون الصحية بتقدم الرعاية اللازمة لهم وإجراء فحص صحى شامل لحالتهم وعدم مغادرة المستشفى قبل التأكد من حالتهم الصحية.



وجاءت أسماء حالة المصابين كالتالى:

ياسين سامح سيد "6 سنوات" اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر.

باسل محمد سعد "13 سنة" كسر بالذراع الأيسر.

محمد مدحت محمد"13 سنة" كدمات.

هنا مدحت محمد "10 سنوات" كدمات.

محمد هشام محمد "13 سنة" كدمات.

يوسف علاء أحمد"9 سنوات" كدمات.

سيف الدين محمود "12 سنة" كدمات.

كريم علاء أحمد منير"16 سنة" جار عمل الأشعة اللازمة له.

رهف هشام محمد"13 سنة" كدمات.

نوران محمد حسن "10 سنوات" كدمات.

إياد محمد حسن "10 سنوات" كدمات.

أحمد مصطفى درويش "8 سنوات " كدمات.

عبد الرحمن محمد عادل "6 سنوات" كدمات.

وإيمان محمد عادل"7 سنوات" كدمات.

حمدى عبده محمد 40 سنة سائق الاتوبيس كسر بالكتف الايسر

فاطمة شحاتة محمد 50 سنة "مدرسة" اشتباه كسر بالعمود الفقرى

دينا محمود 35 سنة "مدرسة" حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعى.

ورافق محافظ الجيزة خلال الزيارة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم.