سفير مصر لدى الرياض يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي

التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، يوم 17 نوفمبر الجاري، بالدكتور عبد الله بن محمد آل شيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، وبحضور الدكتور مشعل بن فهم السلمي، نائب رئيس المجلس، حيث قدم السفير المصري التهنئة لهما بمناسبة صدور الأوامر الملكية بإعادة تشكيل مجلس الشورى السعودي.
هذا، وقد استعرض اللقاء مجالات التعاون بين القاهرة والرياض في المجالات التشريعية والقضائية، حيث أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بالعلاقات الجيدة التي تجمع البرلمانيين والمُشرعين بالبلدين. كما بحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء الروابط الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقيّن.
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