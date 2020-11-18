محمد صلاح يطلب إجراء مسحة كورونا اليوم بدلا من الغد

طلب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى، من مسئولى اتحاد الكرة الخضوع لمسحة جديدة اليوم الأربعاء بدلا من غد الخميس كما كان مقررا، حيث يرغب النجم المصرى فى السفر إلى انجلترا غدا فى حالة ظهور المسحة سلبية وشفاءه من فيروس كورونا.

وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح أن اللاعب يرغب فى السفر غدا إلى انجلترا على أمل اللحاق بمباراة فريقه أمام ليستر سيتى بالدورى الانجليزى، لذا طلب اجراء المسحة اليوم لأنه فى حالة اجرائها غدا وظهورها سلبية سيسافر لانجلترا الجمعة.

وأوضح المصدر أن محمد صلاح يثق فى ظهور المسحة سلبية حيث لم تظهر عليه أى أعراض لفيروس كورونا حتى الأن.

يذكر أن المسحة التى أجراها الفرعون المصرى قبل مباراة منتخب مصر أمام توجو الأولى جاءت إيجابية، ما أدى لاستبعاده من المباراتين وعزله فى الفندق قبل نقله إلى الجونة بناء على طلبه.