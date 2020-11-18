فاكسيرا تحسم الجدل: لقاح الإنفلونزا لا يحمي من كورونا

أعلنت د. أمل شحاته المدير الطبى بالمصل واللقاح "فاكسيرا" أن تطعيم الإنفلونزا هذا العام ( 2021/2020) له أهمية قصوى حيث تحذر منظمة الصحة العالمية من تزامن الإصابة بالإنفلونزا مع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وأوضحت شحاتة، في تصريحات لصدى البلد، أن تطعيم الإنفلونزا لا يقى من فيروس الكورونا، لافتة إلى أن فاكسيرا تعاقدت على استيراد نوعين من لقاح الأنفلونزا الموسمية هما:

1. Influvac Tetravalent :

وهو لقاح الأنفلونزا الرباعي لموسم /2021/2020 ويحمي من الأنفلونزا المتسببة بسبب فيروسي الانفلونزا أ و ب A & B

يصلح لقاح الإنفلونزا الرباعى (أى يحتوى على أربعة فصائل) “Influvac Tetra” للكبار و للأطفال من عمر ثلاث سنوات، حيث تكون جرعة الأكبر من 9 سنوات جرعة واحده فقط 0.5 مل، بينما جرعة الأطفال من سن 3 الى 9 سنوات بأنه يأخذ جرعتين من التطعيم يفصل بينهما 4 أسابيع كل جرعة 0.5 مل، فى حالة إذا لم يكن الطفل حصل على تطعيم الإنفلونزا فى العام السابق.

2. Tetravalent Vaxigrip

وهو أيضا "رباعى ويحتوي على 4فصائل و يناسب الأطفال من 6 أشهر، وتكون جرعة الطفل فى هذا العمر الجرعة كاملة لمرة واحدة فى الموسم.

أما إذا كان عمر الطفل أقل من ٩ أعوام وكانت هذه هي المرة الأولى لأخذ لقاح الإنفلونزا، فإنه يحتاج إلى جرعة أخرى بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى.

ويفيد أيضا" تطعيم الانفلونزا الرباعي بنوعيه جميع النساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل، بسبب خطر الأمراض المرتبطة بالأنفلونزا خاصة أنه ثبت سلامة لقاح الأنفلونزا المعطل أثناء الحمل ولم يظهر أي دليل على ضرر الأم أو الجنين، وكذلك آمن علي المرضعات.( بعد استشارة الطبيب المختص ) وكذلك ينصح به لجميع الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة

ويحتاج لقاح الانفلونزا من بضعة أيام إلى أسبوعين بعد إعطائه لتكوين المناعة المطلوبة، ويكون أفضل موعد لإعطاء اللقاح هو خلال شهر أكتوبر، حيث تبدأ حالات الإصابة الأولى بفيروسات الأنفلونزا ويبلغ الموسم ذروته من ديسمبر وحتى شهر مارس.