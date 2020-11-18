أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد: طقس سيئ يضرب مصر من الخميس حتى السبت

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض مناطق الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس).
من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 للعظمى والصغرى 16، والسواحل الشمالية 22 للكبرى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 25 للعظمى 15 للصغرى.
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