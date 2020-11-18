صناع الخير تشارك في أكبر قافلة مساعدات إنسانية تنطلق غدا من العاصمة الإدارية الجديدة

تشارك مؤسسة صناع الخير للتنمية غدا الخميس ١٩ نوفمبر في أكبر قافلة مساعدات إنسانية ؛ تنطلق بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن المؤسسة سوف تشارك بتوزيع بعض محتويات القافلة من المساعدات الغذائية والدواجن والملابس في القري الأكثر احتياجا في أربع محافظات هي الفيوم والبحيرة والغربية والشرقية.

يذكر أن مشاركة مؤسسة صناع الخير في قافلة الغد تأتي في إطار سلسلة مشاركات المؤسسة في عدد من المبادرات الرئاسية من ضمنها مبادرة حياة كريمة ونور حياة لدعم مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.