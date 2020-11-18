أسفر عن إصابة 17.. التفاصيل كاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة بالرماية

المدارس الخاصة بالجيزة، مما أسفر عن إصابة ١٤ تلميذا و٣ مشرفين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن انقلاب الأتوبيس المدرسي:

تفاصيل الواقعة:



وشهدت محافظة الجيزة انقلاب أتوبيس مدرسي بالقرب من منطقة الرماية أثناء توجه إلى مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية في صباح اليوم.

سبب الحادث المروري:

وأوضح اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن واقعة حادث أتوبيس الهرم نتيجة دخول السائق فى عمود إنارة، مما أدي الي إصابة عدد من الطلاب إضافة إلى مشرفة الأتوبيس.

بيان وزارة الصحة بشأن الحادث:



كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إصابة 1٤ تلميذا بينهم 3 مصابين لسائق ومشرفي أتوبيس، وذلك إثر حادث مرورى لاتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلي مستشفي الهرم.

لا توجد إصابات خطيرة:



أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع الإصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة ولا توجد إصابات خطيرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

توجيه عاجل من وزارة التربية والتعليم:



أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتوجيه الأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل مدير المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين الذين كانوا يستقلون الحافلة، والاطمئنان عليهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم.

زيارة محافظ الجيزة للمصابين:



زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى الهرم التخصصى للأطمئنان على الطلاب المصابين فى حادث انقلاب اتوبيس، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بتقديم كافة اوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات.

أسماء حالة المصابين:



وجاءت اسماء المصابين كالأتي، ياسين سامح سيد 6 سنوات اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر وباسل محمد سعد 13 سنة كسر بالذراع الأيسر.