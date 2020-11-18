نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمهات مصر": نتمنى الشفاء العاجل لمصابي حادث أتوبيس مدرسة الإبداع.. ومطالبات بتشديد الرقابة في المقال التالي
وطالبت عبير، في تصريحات صحفية، بضرورة تشديد الرقابة من جانب إدارات المدارس علي سائقي الأتوبيسات والسير في طرق آمنة مع تقليل السرعة حفاظا علي أرواح الأطفال، وضرورة عمل تحليل مخدرات لجميع السائقين بشكل دوري، قائله: "أسأل الله الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وكانت محافظة الجيزة شهدت واقعة حادثة أتوبيس تابع لمدرسة الإبداع الدولية الخاصة بأوسيم، بالرماية، وأسفر عن إصابة 17 طفل ومشرفى الاتوبيس، بينهم دينا محمود، مدرسة، مصابة بنزيف، وفاطمة شحاتة مشرفة الأتوبيس، وباقي الإصابات أغلبهم كدمات وسحجات، وأقل سن فى الأطفال 6 سنوات.
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