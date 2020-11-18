عبد الله رشدي لـ آمنة نصير: زواج المرأة المسلمة من غير المسلم "زنا"

علّق الداعية عبدالله رشدي على فتوى الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بجواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا، معللة فتواها إنه لا يوجد نص قرآني يحرم زواجهما، بشرط أن يكون من أهل الكتاب، أي يحمل الديانة المسيحية أو اليهودية.

وقال عبدالله رشدي من خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زواجُ المسلمةِ من غيرِ مسلمٍ باطلٌ وإن حدث جماعٌ فهو زنا".

وتابع عبدالله رشدي في تدوينته: "من زعم أنه زواجٌ فقد كذب على دين المسلمين، واستحلَّ ما حرمه الله ورسوله وما تواتر المسلمون عليه عِلماً وعملاً منذ زمن رسول الله حتى اليوم".

وكانت الدكتورة آمنة نصير، قد صرحت أمس، بأنه لا يوجد نص يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، مشيرة إلى أن غير المسلم هو "المسيحي واليهودي" وهما من أهل الكتاب، حسب وصف القرآن لهم، وفقا لقولها.

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وقالت "نصير": غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، بأن لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها، فلا مشكلة في الزواج منه".

وأوضحت أنه في هذه الحالة فإن الأولاد سينتسبون للزوج، لذلك كان رأي الفقهاء برفض زواج المسلمة من غير المسلم خشية أن تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية، فيتناقص عدد المسلمين.