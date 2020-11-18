حازم إمام يتعافى من فيروس كورونا

كشف حازم إمام، قائد نادي الزمالك وظهيره الأيمن، عن تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعدما قضى الفترة الماضية في عزل صحي بمنزله.

وتواجد حازم إمام أمس، في مقر نادي الزمالك، للخضوع للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبى للفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد فى سيارته الخاصة، وقام إمام بالتواجد فى سيارته الخاصة منذ دخوله إلى مقر النادى حتى مغادرته، حيث حرص على عدم النزول أو الاختلاط بأى لاعب، حيث جاءت مسحة نهاية الأسبوع الماضى مؤكدة لإصابته بالفيروس قبل أن تزول الأعراض ليقوم بإجراء مسحة جديدة بالأمس.

وأكد حازم إمام في تصريحات صحفية، تعافيه من فيروس كورونا، بعدما تحولت المسحة الخاصة به إلى سلبية، و ينتظر اللاعب تعليمات الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، بشأن المرحلة القادمة، بعدما خضع طوال الفترة الماضية لعزل صحى عقب إصابته بالفيروس مع تنفيذ بروتوكول العلاج.

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ويستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، وذلك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب إستاد القاهرة.

