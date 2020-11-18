ريهام عبد الغفور توجه رسالة لطاقم عمل ربع قيراط والجمهور قبل عرض الحلقة الأخيرة "صورة"

حققت الفنانة ريهام عبد الغفور، نجاحًا كبيرًا في مسلسل إلا أنا حكاية ربع قيراط، التي شغلت أحاديث السوشيال ميديا منذ عرض الحلقة الأولى ومنذ اللحظة الراهنة.

وجهت ريهام رسالة للجمهور وفريق عمل المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وذلك قبل عرض الحلقة الأخيرة مساء اليوم.

كتبت ريهام عبد الغفور قائلة: "النهاردة آخر حلقة من مسلسل إلا أنا.. ربع قيراط.. مش عارفه أقول أو أوصف قد ايه استمتعت في العمل ده.. استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه.. اللي معظمهم قابلتهم لأول مره في العمل ده".

وتابعت: "وبسرعه بقيت حاسة إن كل واحد فيهم فرد من أهلي.. عايزه أشكرهم بجد علي كل تعبهم وتصديقهم.. هيفضل ربع قيراط من أهم وأقرب الأعمال لقلبي".

تدور حكاية ربع قيراط حول منى الزوجة التى تقدم كل طاقتها لبيتها وزوجها، لكنه يفاجئها بزواجه من حبيبته الأولى وتجريدها من كل حقوقها القانونية فى النفقة وشقة الزوجية، لكنه في الوقت نفسه يحاول إقناعها بالعودة إليه مرة أخرى تحت مسمى الحب، خاصة أنه لن يفعل شيء خطأ لانه تزوج على سنة الله ورسوله حسب قوله.

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يشارك في بطولة حكاية ربع قيراط كلاً من ريهام عبد الغفور، سناء يوسف، مصطفي درويش، محمد علي رزق، شاهيستا، محمد الاحمدي، عصام السقا، عبد المنعم رياض ومروة عيد.

