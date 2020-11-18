وكيلة الشيوخ لـ تحيا مصر: مشروع لائحة المجلس علي طاولة مناقشات الأعضاء فى 29 نوفمبر

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس سيناقش المسودة النهائية للائحة الداخلية بجلسة 29 نوفمبر 2020، مؤكدة أن المجلس سينتهي منها حتي لو تطلب الأمر عقد جلسة أخري.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، مؤكدة أن أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كانوا حريصين على أن تكون موادها وصياغتها تتوافق مع الدستور، واختصاصات المجلس كما حددها الدستور، مشيرة إلى أن النقاشات التي استمرت أكثر من 6 ساعات أمس لأعضاء اللجنة كانت بمثابة النقطه الفاصلة لإظهار مدي التوافق بين أعضاء اللجنة وممثلي الأحزاب داخل مجلس الشيوخ.

وأكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن المواد الخلافية كانت تتمحور في 3 مواد وتم الاتفاق عليها بالاجماع منها مادة الشعبة البرلمانية التي تغيرت الى شعبه مصر البرلمانية والتي ستكون بالتوافق بين هيئتي مكتب مجلس النواب والشيوخ وسيتم عقد لقاء بينهم بعد الجلسة العامة القادمة لمجلس الشيوخ يوم 29 نوفمبر التي سيتم طرح مناقشة على مواد اللائحة لاعضاء المجلس.



