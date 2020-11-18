رئيس البرلمان العربي يوجه كلمة لمجلس الشيوخ.. فيديو

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن عودة مجلس الشيوخ المصري مرة أخرى ستثري بالتأكيد الحياة النيابية المصرية الممتدة على أكثر من مائة وخمسين عامًا، تمثيلًا وخدمة للشعب المصري الشقيق لتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والعيش الكريم.

وأضاف "العسومي"، خلال لقائه برئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس، أن البرلمان العربي سيحمل على عاتقه في المرحلة المُقبلة مسئولية العمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة للتصدي لجميع المخاطر التي تهدد أمن ومصالح الدول العربية، وفي مقدمة هذه الأولويات مواجهة التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي وتسعى للنيل من وحدة واستقرار بعض الدول العربية، والعمل على تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الجهود العربية وتوحيدها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مشددًا على أن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه البرلمان العربي هو تحقيق طموحات المواطن العربي في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري للارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري وبما يخدم قضايا ومصالح الشعب العربي.

والتقى رئيس البرلمان العربي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بحضور وفد رفيع المستوى بمقر مجلس الشيوخ المصري في القاهرة.

وفي بداية اللقاء، قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، التهنئة لـ عادل بن عبد الرحمن العسومي بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، متمنيًا له ولأعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي الجديد التوفيق والسداد في قيادة عمل البرلمان العربي نحو مرحلة جديدة من تعزيز التضامن العربي وتطوير مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، مُشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به البرلمان العربي في نصرة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية التي يمثلها.

من جانبه، قدم رئيس البرلمان العربي التهنئة لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ المصري وعلى الثقة الغالية التي حظي بها لدى أعضاء مجلس الشيوخ.