في اليوم العالمي للمهندسين الجوبين.. الملاحة الجوية تكرم رئيس القابضة للمطارات

أهدى الملاح أهاب محي الدين عزمي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وعدد من ممثلي المهندسين الجويين، المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات درع الملاحة الجوية، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمهندسين الجويين.

وبهذه المناسبة وجه المهندس محمد سعيد محروس التحية لمهندسي الملاحة الجوية ولدورهم الهام في التأمين الفني للأنظمة الملاحية والتجهيزات الهندسية الخاصة بسلامة وانسيابية الحركة الجوية، مضيفًا ان مهنة مهندس الملاحة الجوية تعتبر عصب المهنة بل والعمود الفقري لباقي قطاعات التشغيل الملاحي .

يذكر أن اليوم العالمي لمهندسي الملاحة الجوية - والموافق 12 نوفمبر من كل عام - هو لتكريم مهندسي الملاحة الجوية الذين يطلق عليهم لقب ATSEP وهو المصطلح الذي تم ابتكاره للتعبير عن المتخصصين في أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة تسيير الحركة الجوية عالميا، والذين يقومون بجميع خدمات البرمجيات والسوفت وير والهارد وير والصيانة لجميع الأجهزة والمحطات الملاحية لضمان الحصول علي الخدمة الملاحية دون انقطاع، وللتاكد من وصول الراكب بامان من مطار الاقلاع حتي مطار الوصول.

ويضم فريق هندسة نظم الملاحة الجوية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية نخبة من أمهر المهندسين والفنيين المسئولين عن انشاء وتركيب المحطات الملاحية التي تساعد في التحكم في حركة الطائرات.