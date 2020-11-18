نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصيادلة" تقاطع شركة أدوية وتتخذ إجراءات قانونية حيالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت النقابة العامة لصيادلة مصر البدء في تنفيذ قرار اجتماع النقابة العامة والنقابات الفرعية والخاص بإيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لتعاقدها مع احد التطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضحت النقابة انها اجتمعت يوم الاحد الماضى مع مسئولى شركة ابن سينا فارما لتوزيع الادوية، واسفر الاجتماع عن امهال الشركة 48 ساعة لالغاء التطبيق بناء على طلبها، وبعد انتهاء المهلة ورد الى النقابة العامة رد الشركة فى خطاب تؤكد فيه على استمرارها فى استخدام التطبيقات الالكترونية لبيع الادوية وبالتالي التعامل مع الجمهور مباشرة من خلال هذه التطبيقات.

والنقابة ترفض ما ورد في رد الشركة شكلا وموضوعا، وتؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على موقفها القانوني والمهني وحقها في حماية المريض المصري ومهنة الصيدلة.

ودعت النقابة العامة كافة النقابات الفرعية بالمحافظات لتشكيل لجان للاشراف علي الالتزام بالمقاطعة، مؤكدة انها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر واتخاذ اللازم.