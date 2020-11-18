نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المركز العلمي: دورات تدريبية بالطب البيطري واللغات بأسعار مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف قاسم، مقرر اللجنة العلمية، رئيس المركز العلمى بنقابة الأطباء البيطريين، إن المركز معني فى المقام الأول برفع كفاءة وقدرات الطبيب البيطرى، للخروج بطبيب بيطرى متكامل، لديه مهاراته شخصية وفنية على مستوى عالى.

وأشار قاسم، إلى أنه تنفيذا لرؤية النقابة برئاسة الدكتور خالد سليم للم شمل الأطباء البيطريين، تم تدشين ملتقى أطباء بيطريين مصر، بهدف نشر مجال التدريب فى كل ربوع مصر واستغلال الطاقات الموجودة والأماكن المتاحة على مستوى الجمهورية من كليات طب بيطرى والمعاهد البحثية، لذا تم دعوة رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الجامعات البيطريين ورؤساء المعاهد البحثية ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس قطاع الطب البيطرى فى المجلس الأعلى للجامعات لعمل برتوكولات تعاون مشتركة معهم فى مجال التدريب.

وأوضح ان المركز عمل على تلبية مطالب الأطباء البيطريين للحصول على التدريب فى محافظاتهم بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه تم عمل استبيان لاحتياجات الأطباء البيطريين فى الدورات التدريبية، مضيفا: ووفرنا 6 دورات تدريبية فى أكتوبر الماضى، ومنها دورات خيول وسونار ودورات bit animal، وتم التواصل والتعاون مع النقابات الفرعية وكانت أول نقابة تعاونت معنا فى هذا المجال كانت نقابة الأطباء البيطريين بالإسماعيلية، واشتركنا فى عمل دورة تناسليات على مستوى عالٍ جدا من النظرى والعملى واستفاد منها الأطباء البيطريين.

وأكد أنه سيتم التعاون مع كافة الجهات لتقديم خدمة مميزة للأطباء فى التدريبات وفى أماكن وأسعار مناسبة، ومنها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراكز البحوث، لافتا إلى تدشين أكثر من بروتوكول مع عددا من الجامعات، وننتظر موافقة مجلس الكلية ثم يرفع إلى مجلس الجامعة ليخرج فى شكله النهائى، ثم نبدأ مع زملائنا بمجموعة من الدورات التعليمية التدريبية العملية.

وأشار إلى أن المركز أيضا مهتم برفع مستوى اللغة لدى الأطباء البيطريين، وسيتم تقديم دورات فى اللغة الانجليزية واللغة الألمانية ودورات فى الكمبيوتر، مؤكدا أن المركز العلمى يرحب بكافة المقترحات والنصائح التى توجه له ويعمل عليها، لتقديم أفضل خدمة.