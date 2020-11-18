رئيس الوزراء يحذر من خطورة الموجة الثانية لكورونا ويصدر توجيهات صارمة ومشددة لمختلف الجهات

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محمد سياف - ابو ظبي - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حذر الدكتور مصطفى مدبولي من خطورة الموجة الثانية لكورونا، مؤكداً أنها أكثر انتشاراً وأكثر خطورة من الموجة الأولى، وشدد السيد رئيس الوزراء اليوم على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا.

مدبولي يحذر من خطورة الموجة الثانية لكورونا ويصدر توجيهات صارمة

وتابع مدبولب آخر تطورات الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد، وشدد على مختلف الجهات المعنية بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية بشكل صارم في جميع مواقع الإنتاج والعمل وشدد على هذا الأمر، وخاصةً في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخراً، حيث سجلت مصر ولأول مرة منذ أسابيع 275 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الموجة الثانية لكورونا والتي ضربت العديد من الدول العربية والأوروبية أكثر خطراً وأكبر انتشاراً، ووجه بالعمل على تفادي الإنزلاق في منحنى خطير على غرار الذي وقعت فيه بعض الدول.

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كما وجة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الحملات وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون على جميع المخالفين للإجراءات الإحترازية، كما أصدر توجيهاته لجميع الوزارات باتخاذ ما تراه مناسباً من حيث أعداد الموظفين لتخفيف التزاحم بأماكن العمل، والأولوية تكون لأصحاب الأمراض المزمنة.