"دوام الحال من المحال"..الحضري يحسم الأمر ويعلن اعتزاله رسمياً

أعلن عصام الحضري، قائد منتخب مصر الأسبق، والحارس الأسطوري له، اعتزاله رسميا للعب كرة القدم، بعد رحلة من العطاء.
وقال عصام الحضري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن أنضم لأي نادٍ وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوربا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".
وتابع: " "أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".
واختتم: "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".
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وكان قد أعلن عصام الحضري، منذ أيام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر، عن تواصل إدارة نادي "زيد" معه ليعود للعب مرة أخرى من خلال بوابة النادي، وأنه يفكر في الأمر، وجاهز للعب في أي وقت.
يذكر أن عصام الحضري قد توقف عن اللعب منذ أكثر من عام لكنه لم يعلن اعتزاله رسميا قبل اليوم.
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