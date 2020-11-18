"دوام الحال من المحال"..الحضري يحسم الأمر ويعلن اعتزاله رسمياً

أعلن عصام الحضري، قائد منتخب مصر الأسبق، والحارس الأسطوري له، اعتزاله رسميا للعب كرة القدم، بعد رحلة من العطاء.

ونفى عصام الحضري، الشائعات التي تم تداولها في الفترة الأحيرة عن رجوعه للعب مرة أخرى مع نادي "ZED" حديث الإنشاء.

وقال عصام الحضري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن أنضم لأي نادٍ وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوربا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وتابع: " "أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

واختتم: "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

اقرأ ايضاً: "كفاية يا عصام".. الجماهير المصرية ترد على الحضرى بعد نيته العودة للملاعب