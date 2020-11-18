في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة اعتزال أحمد زكي تشجيع كرة القدم

بات الفنان أحمد زكي حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تزمنًا مع ذكرى ميلاده الواحد والسبعين، وكذلك نجله الفنان الراحل هيثم زكي، حيث انتشرت العديد من المواقف التي جمعت بين كلًا منهما عبر منصات السوشيال ميديا.
كشف الفنان أحمد زكي، عن إنتمائه الكروي، إلا أنه إضطر أن يعتزل تشجيع كرة القدم بسبب موقف مرعب حدث له بالفعل، موضحًا أنه كان يشجع النادى الأهلي، حتى فضل هيثم أحمد زكي تشجيع الزمالك مثل جده.
وتابع أحمد زكي: "لما شوفت ماتش كان بينا وبين تونس علشان كان نفسى مصر تصعد لكأس العالم، لكن مدخلناش كأس العالم واتغلبنا فى تونس، وكنت لوحدى فى البيت وبتفرج على الماتش".
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وأضاف: "وصرخت صرخة بعد ما جه فينا الجول، وقعت من طولى وكنت لوحدى وكان ممكن السر الإلهى يطلع ساعتها، وأضايقت جدا، وبعد الحادثة دى مبقتش بشجع لا الأهلى ولا الزمالك، لكن لما بيكونوا الاتنين مجتمعين لمصر".
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