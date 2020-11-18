التحالف الإسلامي العسكري يبحث مع مسئوليين باكستانيين محاربة الإرهاب

ناقش مسئولي التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، خلال اجتماع في مقر التحالف بالرياض، مع مسئولي دولة باكستان، الذين انضموا إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي.

واستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، مربحًا بيه، قائًلا: "لكم كل التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم في ما يخدم التحالف الإسلامي العسكري ومبادراته في محاربة الإرهاب".

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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وبعد انضمام باكستان يصل عدد دول التحالف إلى أربع وعشرين دولة إسلامية.