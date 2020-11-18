عضو بـ«دينية النواب»لـ تحيا مصر: لا يجوز نهائيا للرجل المسيحي الزواج من امرأة مسلمة

قالت أماني عزيز، عضو اللجنة الدينية، بمجلس النواب، إنه لا يجوز للرجل المسيحي الزواج من سيدة مسلمة، وهذا ما ينص عليه الدين المسيحي.
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وتابعت، غير مسموح في الدين المسيحي، أن يتزوج الرجل من خارج طائفته، أى لا يمكن أن يتزوج الرجل الذي يتبع الطائفة الأرثوذكسية من الطائفة الكاثوليكية والعكس، فكيف يتزوج من مسلمة.
جاء ذلك رداً على تصريح النائبة آمنه نصير، والذي قالت خلال حوار لها، على إحدى الفضائيات، أنه يمكن للمرأة المسلمة الزواج من المسيحي أو اليهودى.
وأكدت عزيز، أن الكنيسة لا تعترف نهائيا بأى علاقة زواج تربط بين الرجل المسيحي بالسيدة المسلمة.
وأضافت، إذا أرادت المرأة الكاثوليكية كمثال الزواج برجل يتبع طائفة أخرى، تبدأ في إجراءات تحويل الطائفة، لأن هذا الأساس في الزواج وفقا للأنجيل.
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