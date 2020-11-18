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بعد النني .. اتحاد الكرة يعلن إصابة كوكا بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.

حيث استقبل اليوم وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي لاعبين المنتخب لتهناتهم علي الفوز بمنتخب "توجو بنتيجة 3/1 .

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ويتربع المنتخب الوطني بصدارة المجموعه ب8 نقاط ويقل عنه جزر القمر بنقطه ومنتخب "توجو"في اخر المجموعه بنقطه واحده فقط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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