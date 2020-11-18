بعد النني .. اتحاد الكرة يعلن إصابة كوكا بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.

حيث استقبل اليوم وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي لاعبين المنتخب لتهناتهم علي الفوز بمنتخب "توجو بنتيجة 3/1 .

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ويتربع المنتخب الوطني بصدارة المجموعه ب8 نقاط ويقل عنه جزر القمر بنقطه ومنتخب "توجو"في اخر المجموعه بنقطه واحده فقط