بعد النني .. اتحاد الكرة يعلن إصابة كوكا بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.
حيث استقبل اليوم وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي لاعبين المنتخب لتهناتهم علي الفوز بمنتخب "توجو بنتيجة 3/1 .
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ويتربع المنتخب الوطني بصدارة المجموعه ب8 نقاط ويقل عنه جزر القمر بنقطه ومنتخب "توجو"في اخر المجموعه بنقطه واحده فقط
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