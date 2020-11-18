ارتفاع لاجئي أثيوبيا بالسودان لـ27 ألف جراء حرب "تيجراي - أديس أبابا"

شهدت كلية تنمية المجتمع بجامعة بالقضارف السودانية، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بين المفوضية السامية لشئون وإدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بولاية القضارف، كما ناقش الاجتماع الوضع الراهن لدخول اللاجئين الاثيوبيين فى مواقع العبور الحدودية والمعسكرات ومراكز استقبال اللاجئين الإثيوبيين والأوضاع الإنسانية للاجئين على خلفية ارتفاع تدفقات اللاجئين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، تصريحات مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقربة محمد رفيق نصري، بأن إعداد اللاجئين بمركزي الاستقبال بالمدينة 8 بمنطقة الفشقة حمداييت بكسلا بلغ 27 ألف لاجئ.
وأوضح مدير مكتب المفوضية، أن الاجتماع يهدف لزيادة وتيرة الاستجابة من قبل المنظمات للإسراع فى تقديم المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة الممكنة من قبل المنظمات كلا حسب نطاق مجال تخصصه علاوة على تكوين آلية تنسيقية لتنظم اندياح العمل لتوفير الاحتياجات الضرورية والعائلة اللاجئين فيما من شأنه أن يسهم فى تدارك الأوضاع بمعسكرات اللأجئين ومراكز استقبالهم.
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من جانبه، أكد عبدالحفيظ محمد خليل مدير إدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف، أن الاجتماع يهدف لتنظيم وتيرة العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات للاجئين، مشيرا إلى تأمين الاجتماع على تكون معتمدية اللاجئين هي الجهة الوحيدة التي تمنح تصاريح الدخول لممارسة العمل بمواقع تواجد اللاجئين ومعسكري أم راكوبة والطنيدبة.
وطالب المنظمات الطوعية والأجنبية بضرورة التنسيق والاتصال واخطار مديري مراكز الاستقبال والمعسكرات قبل التحرك للمعسكرات، مشيرا إلى أن المنظمات الأجنبية والطوعية هي شريك حقيقي فى تقديم الخدمات المختلفة للاجئين.
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