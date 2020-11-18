تويتر يحتفل بأشهر ثنائي في الوسط الفني أحمد حلمي ومنى زكي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور الثنائي الأشهر على الإطلاق في الوسط الفني، أحمد حلمي ومنى زكي، وخاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الذي احتفل بعيد ميلادهما على طريقته الخاصة.

جمع الفنان أحمد حلمي ومنى زكي العديد من الصفات المشتركة، إلا أنه يجمع بينهم ذكرى الاحتفال بيوم ميلادهم الذي يصاف 18 من شهر نوفمبر.

تويتر يحتفل لـ أحمد حلمي ومنى زكي



سلط موقع التدوينات القصير "تويتر" الضوء على تغريدات الثنائي على مر السنين منذ انضمامهم إلى الموقع وكان أحمد قد انضم الى Twitter في عام 2012، وتبعته منى في عام 2013، ما يجعل احتفالهما هذا العام بأعياد ميلادهما الثامن والسابع بالتوالي على الموقع.

اقرأ أيضًا..بالفيديو.. أسرار لا تعرفها عن لي لي أحمد حلمي



لاقى كلًا من أحمد حلمي ومنى زكي العديد من التهاني الخاصة بمناسبة يوم ميلادهما، لتتنوع التعليقات المختلفة لتشمل العديد من الكوميكس التي أطلقلها أحمد حلمي على مدار الأعوام الماضية.