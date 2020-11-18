النائب محمد الجبلاوي: السيطرة على كورونا وتخصيص 65 مليار لمواجهته ساعد على استمرار التنمية والمشروعات

أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي كانت هناك دول عدة، تعتبر من الأعداء لمصر، تراهن على انهيار صحي في القاهرة وعلى تزايد عدد المصابين بوباء كورونا، إلى ملايين الأشخاص وفقا لحجم سكان مصر الهائل 100 مليون نسمة، فإن مصر وبإدارة قوية حازمة، وتوجيهات محددة مباشرة من الرئيس السيسي، ماليا واقتصاديا وصحيا وعلى صعيد التباعد الاجتماعي، استطاعت السيطرة على الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن مصر رصدت حزمة مالية ضخمة وصلت الى نحو 100 مليار جنيه، تم إنفاق 65 مليار جنيه منها للتصدي للفيروس، والسيطرة على تداعياته الاقتصادية، قائلا: الحمد لله نجحت الخطة تمامًا.

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