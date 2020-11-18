النائب محمد الجبلاوي: السيطرة على كورونا وتخصيص 65 مليار لمواجهته ساعد على استمرار التنمية والمشروعات

أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي كانت هناك دول عدة، تعتبر من الأعداء لمصر، تراهن على انهيار صحي في القاهرة وعلى تزايد عدد المصابين بوباء كورونا، إلى ملايين الأشخاص وفقا لحجم سكان مصر الهائل 100 مليون نسمة، فإن مصر وبإدارة قوية حازمة، وتوجيهات محددة مباشرة من الرئيس السيسي، ماليا واقتصاديا وصحيا وعلى صعيد التباعد الاجتماعي، استطاعت السيطرة على الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن مصر رصدت حزمة مالية ضخمة وصلت الى نحو 100 مليار جنيه، تم إنفاق 65 مليار جنيه منها للتصدي للفيروس، والسيطرة على تداعياته الاقتصادية، قائلا: الحمد لله نجحت الخطة تمامًا.
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وقال الجبلاوي إنه في الوقت الذي أغلقت فيه أوروبا كلها تقريبا، فإن مصر تسير في طريقة النمو، ومعدلات الآداء القوية للكثير من المشاريع التنموية والثقافية ومشاريع العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، موضحا أن مصر لم تغلق وحياتها الطبيعية عادت مرة ثانية، والفضل للخطة الوطينة الرائدة التي طبقتها مصر ولا تزال في إجراءات التباعد الاجتماعي.
وأضاف أن تجربة مصر في السيطرة على الوباء، في موجته الأولى تدرس اليوم في العديد من المنتديات الصحية والاقتصادية العالمية، مؤكدا أنه في حالة زيادة أعداد المصابين الفترة الحالية فمصر استعدت جيدا لمواجهة الموجة الثانية لكورونا وسيكون هناك اساليب جديدة للإجراءات التى سيتم اتباعها.
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