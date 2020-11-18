أورنج تدعم فريق حكيمة في تحدى Orange Ventures MEA Seed Challenge

أعلنت أورنج عن دعمها فريق حكيمة في تحدي Orange Ventures MEA Seed Challenge لمه يقدمه تطبيق حكيمة من مساعدات للمجتمع، فضلا عن دعم أورنج للمبادرات المجتمعية. أورنج تدعم فريق حكيمة

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "مبروك لفريق hkeemaالفائز من مصر لحصوله علي استثمار ودعم من مجموعة اورنچ العالمية و اورنچ مصر في تحدي Orange Ventures MEA Seed Challenge المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2020 ". ويوفر حكيمة الذي يوفر خدمات التمريض المنزلي بشكل فوري بالمركز الأول، وفاز بمسابقة سيدستارز وورلد، وهي مسابقة عالمية للشركات الناشئة. والجدير بالذكر أن تم اختيار حكيمة كأفضل شركة ناشئة في مصر لتقديمها حل مبتكر ومستدام ويعتبر التطبيق الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

قدمت شركة حكيمة فكرتها من ضمن خمس شركات ناشئة أمام لجنة الحكام واستطاعت الفوز لما تقدمه من خدمات طبية.



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