الصحة تكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ 17 تلميذًا أصيبوا في حادث مروري لأتوبيس مدرسي بالجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 تلميذا بينهم 3 مصابين لسائق ومشرفي أتوبيس، وذلك إثر حادث مرورى لاتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلي مستشفى الهرم.

وكشف مجاهد أن جميع الإصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

كانت قد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن أن سبب الحادث اصطدام الأتوبيس بعامود إنارة في أثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الاصطدام بالعامود عن انقلاب الأتوبيس.

