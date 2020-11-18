استمرار استخبارات أمريكا واستعداد انتخابات العراق.. تفاصيل مؤتمر "خارجية بغداد"

علق فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، على استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بهجوم صاروخي، مؤكدًا أن الهجوم الصاروخي استهدف الحكومة والشعب، وتسبب بسقوط مدنيين أبرياء، موضحًا أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق كان آخرها إعلانها سحب 500 من جنودها، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية المتبقية غير قتالية.

وقال وزير خارجية العراق، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم ببغداد، إن قوات التحالف جاءت إلى العراق بناءً على طلب من الحكومة العراقية، وأن العمل المستقبلي مع الجانب الأمريكي سيستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية.

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وكشف أن عدد الجنود الأميركيين في العراق سيكون بحدود 2500 جندي، وهي قوات ليست قتالية، كما تناول الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن مراقبيين دوليين سيتابعون سير الانتخابات بما يعزز الثقة لدى الناخبين.