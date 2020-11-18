رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع نصر 18

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "نصر 18"، الذى تنفذه وحدات من المنطقة الجنوبية العسكرية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





ووفق بيان رسمى، تم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع، وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم فى ظل المتغيرات الحاده والسريعة، التى قد تحدث فى أثناء سير القتال.

وعقد الفريق محمد فريد لقاءً مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية نقل فيه تحيات وتقدير

الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كما ناقش الضباط وضباط الصف والجنود فى مختلف الموضوعات التى تدور فى أذهانهم بشأن كل الأمور المتعلقة بالشأن الداخلى والإقليمى والعالمى، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك لمختلف الموضوعات المتعلقة بالمصالح الوطنية، وبالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع كل أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.

وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى المعاهد والكليات العسكرية.