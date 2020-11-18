مدبولى يشهد توقيع برتوكول تقديم خدمات الربط الإلكترونى بالشباك الواحد

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "جهاز تنمية التجارة الداخلية" و"الاتحاد العام للغرف التجارية"، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تقديم خدمات السجل التجارى وخدمات الربط الإلكترونى بمقرات الغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.





ووفق بيان رسمى، وقع الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الاتفاقية بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ويأتى هذا التوقيع فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن، وسعيها الدائم نحو تطوير تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق تيسير وتسهيل تقديم تلك الخدمات إلى جمهور العملاء وبصفة خاصة التجار والمستثمرين، فى إطار دور "جهاز تنمية التجارة الداخلية" الذى يتولى مسؤولية أعمال التسجيل لجميع الأنشطة التجارية، من خلال إشرافه على مكاتب السجل التجارى التابعة له، والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى تقدم خدماتها من خلال الاختصاصات المنوطة بها لكل التجار والمستثمرين.

وفى ظل اعتبار "الاتحاد العام للغرف التجارية" المنسق لجهود كل الغرف التجارية، وتنظيمات رجال الأعمال، حيث يهدف التعاون إلى الاستفادة من تواجد مكاتب السجل التجارى داخل مقرات الغرف التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتى تقدم خدماتها للجمهور من خلال نشاط الشباك الواحد.

ويستهدف البروتوكول تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجارى والتيسير على قطاع التجار والمستثمرين، وتقديم خدمات السجل التجارى وخدمات الربط الإلكترونى من خلال نظام الشباك الواحد بمقرات الغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب تحقيق التكامل المعلوماتى وتبادل البيانات بين منظومتى عمل "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، و"الاتحاد العام للغرف التجارية"، وإنشاء مركز معلومات التجارة، والذى يحقق للمُستثمر قاعدة بيانات تساهم فى تنمية استثماراته بالشكل الصحيح، ويخدم بدوره مُتخذ القرار، فضلاً عن إعداد ونشر المعلومات بشكل دورى عن المؤسسات التجارية، وحركة السلع فى الأسواق، من مبيعات ومخزون وأسعار فى شكل دراسات وبحوث ونشرات.

ويلتزم "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين مكاتب السجل التجارى من مباشرة عملها بمقرات الغرف التجارية الحالية والمستقبلية، وتوفير النظم والعمالة اللازمة لتشغيل هذه المكاتب واستدامتها، وذلك من ذوى التخصص، لإنجاز الأعمال المكلفين بها، وتقديم التدريب اللازم لموظفى الاتحاد الذين يتم الاستعانة بهم للمعاونة فى أعمال المكاتب فيما يختص بالأعمال الفنية والإدارية، ويوفر المكان اللازم لتمكين مكاتب السجل التجارى المستقبلية من مباشرة عملها بمقرات الغرف التجارية دون أية معوقات، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة لمُباشرة المكتب أعماله.

وتلتزم كل غرفة تجارية مُلحق بها مكتب سجل تجارى، بتحديث منظومة البنية المعلوماتية لمواكبة التطوير فى نظام السجل التجارى لاستمرارية تقديم خدمات السجل، وتوفير موظفين من العاملين بالغرف التجارية لمعاونة موظفى السجل فى القيام بالمهام الموكلة إليهم.