صور.. قائد القوات الجوية السودانية يشيد بالتدريب المشترك مع مصر

واصل التدريب الجـوى المشترك "نسور النيل – 1" فعالياته بمشاركة عناصر من القوات الجويـة المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية والسودانية والذى ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة.





وتضمنت المراحل الأولى للتدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.



وتابع الفريق ركن عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية السودانية القوات المشاركة فى التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب، وتابع سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، مشيدا بما لمسه من تناغم واضح فى الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين، مؤكدا الاستفادة الكبيرة خلال التدريب وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين القوات الجوية المصرية والسودانية فى المستقبل لحماية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفاده ممكنه للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف من خلال اتباع أنسب الأساليب التكتيكية لتحقيق المهام تحت مختلف الظروف، بما ينعكس على جاهزية القوات الجوية لكلا البلدين ويساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.