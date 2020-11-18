إستمرار فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى ( نسور النيل - 1...

إستمرت فعاليات التدريب الجوى المشترك ( نسور النيل - 1 ) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية والسودانية والذى ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة .

وقد تضمنت المراحل الأولى للتدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية ، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام .

من جانبه تفقد الفريق ركن / عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية السودانية القوات المشاركة فى التدريب وإستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو ، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين مؤكداً على الإستفادة الكبيرة خلال التدريب وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين القوات الجوية المصرية والسودانية فى المستقبل لحماية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين .

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف من خلال إتباع أنسب الأساليب التكتيكية لتحقيق المهام تحت مختلف الظروف ، بما ينعكس على جاهزية القوات الجوية لكلا البلدين ويساهم فى تحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة .