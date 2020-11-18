الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى ”نصر 18”

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين " نصر 18 " الذى تنفذه وحدات من المنطقة الجنوبية العسكرية ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وتم تنفيذ المشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع , وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة عالية .

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم فى ظل المتغيرات الحادة والسريعة التى قد تحدث أثناء سير القتال .

ثم عقد الفريق / محمد فريد لقاء مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية نقل فيه تحيات وتقدير الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، كما ناقش الضباط وضباط الصف والجنود فى مختلف الموضوعات التى تدور فى أذهانهم نحو كافة الأمور المتعلقة بالشأن الداخلى والإقليمى والعالمى , مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك لمختلف الموضوعات المتعلقة بالمصالح الوطنية وأيضاً بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن وإستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة .

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى المعاهد والكليات العسكرية .