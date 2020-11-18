موجز السوشيال.. أحمد زكي يتصدر تويتر ومحرك البحث جوجل .. عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية: في ذكرى ميلاد امبراطور السينما.. #احمد_زكي يتصدر تويتر ومحرك البحث جوجل #أحمد_حاتم يتصدر تويتر بعد حلق ذقنه وتشابهه مع آسر ياسين في العيد الوطني الخمسين للسلطنة.. #عمان تتصدر تويتر بكوب من القهوة.. شاهد نوال الزغبي بإطلالة جديدة بالأبيض والأسود.. شاهد الراقصة دينا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة شاهد.. لغبطيطا لـ عمر كمال من تركيا "هنفرح كلنا".. سعد الصغير يعلن عن مفاجأة قريبًا عمرو دياب للمنتج الفني حمادة إسماعيل: حمدلله على السلامة يا صاحبي شاهد.. آخر ظهور لـ رامي جمال برفقه أحمد العدل سلمى أبو ضيف لجمهورها: "اقدم لكم سلمى أفاتار" عمرو جمال لمتابعيه عبر انستجرام: الابتسامة تجعل الأشياء تتحقق محمد عز العرب يشوق متابعيه على إنستجرام بأحدث أعماله عبير صبري: سأشارك في السباق الرمضاني المقبل بـ"موسى" لوك أسود أنيق.. نسرين طافش تعلق على نجاح مسلسل الوجه الآخر مصطفى درويش عن تكريمه: انتم سبب كل حاجة حلوة بعد ربنا ودعاء أمي هتشوفوا حاجة هتعجبكم.. هنا الزاهد تشوق جمهورها لأول بطولة مطلقة لها السبت المقبل.. أصالة تعلن عن مفاجأة جديدة لجماهيرها مي سليم تشارك جمهورها بإطلالة سوداء أنيقة مي نور الشريف تدعم كتاب إبراهيم عيسي شاهد.. تريزيجيه يشارك متابعيه صورا جديدة على متن طائرة خاصة أغلي الغاليين.. أحمد رزق يهنئ منى زكي بعيد ميلادها سمية الخشاب تشارك متابعيها بصور من المطار حنان مطاوع تشكر إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد أحمد زكي على طريقته الخاصة.. شاهد "أحلى زوجين في مصر".. آسر ياسين يهنئ أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما دايمًا متحاوطين بالحب والمودة والفن.. ليلى علوى تهنئ أحمد ومنى بعيد ميلادهما شاهد.. كيف يقضي آسر ياسين وقته في العزل الصحي جومانا مراد تتغزل في زوجها: يا أحلى هدية من ربنا محمد رجب يعلن عن بداية عرض "ضربة معلم" أصالة تهنئ زوج جومانة مراد بعيد ميلاده: اسمه ربيع وأنا أضفت له ال ليصبح الرّبيع نانسي عجرم تهنئ المغرب بعيد الاستقلال سالي عبدالسلام عن ابنة الشهيد ياسر عسر: "بتطبطب على مامتها وإخواتها وتقولهم متزعلوش ده شهيد" عصام الحضري يعلن اعتزال كرة القدم نوال الزغبي تهنئ المغرب بعيد الاستقلال بعد تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية.. درة توجه رسالة لجمهورها أنا واحد من ملايين بتحبكم.. عمرو سعد يهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح مسلسل ربع قيراط بعد حلق لحيته آسر ياسين يسخر من أحمد حاتم شاهد.. خالد أنور من مهرجان الفضائيات العربية متظلموش الجونة.. ميس حمدان تحكي تجربتها بعد تعافيها من فيروس كورونا أحمد حاتم وآسر ياسين وكريم فهمي.. فنانون يصدمون متابعيهم بعد حلاقة لحيتهم ريهام عبد الغفور: ربع قيراط من أهم وأقرب الأعمال لقلبي مي سليم تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام خالد سليم يوجه رسالة للفنان حازم سمير: الصاحب الجدع نعمة بإطلالة كاجول... ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر انستجرام باطلاله جريئة رانيا منصور تخطف الأنظار عبر انستجرام أيتن عامر تهنئ أحمد حلمي ومني زكي بعيد ميلادهما عبر انستجرام هند صبري تهنئ الثنائي مني زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما هدى المفتي تستعرض رشاقتها من داخل الأسانسير... شاهد مراحل اكتمال القمر... خالد منصور يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

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