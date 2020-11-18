السفارة السورية بالقاهرة تستقبل المعزين في وفاة وليد المعلم

أعلنت السفارة السورية بالقاهرة، عن استقبالها وفود المعزين في وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري ونائب رئيس الوزراء الراحل وليد المعلم، بمقرها بشارع كامل الشناوي بجاردن سيتي.



وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، ليل الأحد، عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما. وذكرت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل: "وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم". وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم". وتفتح السفارة دفتر المعزين في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية للوفود الرسمية، ومن الساعة الثالثة وحى السادسة لأبناء الجالية السورية في مصر على مدار يومي الأربعاء والخميس. وعُين المعلم وزيرا للخارجية في عام 2006 وشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

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