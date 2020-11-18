ويأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون المشترك بين طرفيه، باعتبار "المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة"، هيئة حكومية تعنى بتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، واختيار أنسبها لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية، وباعتبار جهاز تنمية التجارة الداخلية، هيئة عامة حكومية تعنى بتحقيق الانطلاقة الاستثمارية للمناطق التجارية واللوجستية الداخلية، ووضع قواعد استثمارية طموحة.
من أجل ذلك، اتفق الطرفان على أن يقوم الجهاز بتقديم مخططاته التنموية ومشروعاته المُخططة إلى المركز، والمقترحات اللازمة بالمساحات المطلوبة لاستصدار القرارات الجمهورية اللازمة بالتخصيص لصالحه، ويقوم المركز بمخاطبة جميع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، لاستصدار قرار التخصيص بشأن المساحات المطلوبة للمشروعات المشار إليها لصالح الجهاز، كما تشكل لجنة مشتركة من الطرفين يتناوب على رئاستها مدير المركز، ورئيس الجهاز، على أن تجتمع مرة كل أسبوعين للنظر في موضوعات الدراسة المطلوبة، وتذليل جميع الصعاب والعوائق الخاصة بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وجهاز تنمية التجارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.