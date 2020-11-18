استمرار فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري السوداني نسور النيل - 1

من جانبه تفقد الفريق ركن عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية السودانية القوات المشاركة فى التدريب واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو ، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين مؤكدًا على الاستفادة الكبيرة خلال التدريب وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين القوات الجوية المصرية والسودانية فى المستقبل لحماية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف من خلال اتباع أنسب الأساليب التكتيكية لتحقيق المهام تحت مختلف الظروف، بما ينعكس على جاهزية القوات الجوية لكلا البلدين ويساهم فى تحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة.
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