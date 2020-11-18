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القومي لحقوق الإنسان يكرم الاعمال الدرامية السبت القادم

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ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، حفل تكريم الأعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان الماضى، الفائزة فى تقييم المجلس، وذلك يوم السبت القادم الموافق21 نوفمبر 2020.

 وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية الدراما فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حيث إن الدراما التلفزيونية لها دور كبير في الارتقاء بمستوى الوعي الذهني والحس الوجداني للإنسان مما يجعله أكثر تحضرًا وإحساسًا بالآخر، وحبًا و انتماءً للمجتمع وذلك مما تقدمه من قصص نجاح ايجابية نتعلم منها القييم  المطلوبة.

 وكان  المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد نظم من قبل ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من أساتذة الإعلام والإعلاميين وذلك فى إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

 ناقشت الندوة محاور رئيسية منها: "السوشيال ميديا" والشائعات... المشكلة والحل، وكذلك التجارب دولية فى تنظيم عمل "السوشيال ميديا" ومواجهة مخاطر انفلاتاتها، وكذلك منصات الإعلام التقليدى المعادية.. دورها وأساليب عملها وطرق مواجهتها، والمحور الأخير نحو بيئة إعلامية أكثر قدرة على تعزيز حريات المواطنين وصيانة الأمن القومى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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