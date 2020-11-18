القومي لحقوق الإنسان يكرم الاعمال الدرامية السبت القادم

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، حفل تكريم الأعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان الماضى، الفائزة فى تقييم المجلس، وذلك يوم السبت القادم الموافق21 نوفمبر 2020.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد نظم من قبل ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من أساتذة الإعلام والإعلاميين وذلك فى إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ناقشت الندوة محاور رئيسية منها: "السوشيال ميديا" والشائعات... المشكلة والحل، وكذلك التجارب دولية فى تنظيم عمل "السوشيال ميديا" ومواجهة مخاطر انفلاتاتها، وكذلك منصات الإعلام التقليدى المعادية.. دورها وأساليب عملها وطرق مواجهتها، والمحور الأخير نحو بيئة إعلامية أكثر قدرة على تعزيز حريات المواطنين وصيانة الأمن القومى.
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