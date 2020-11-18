يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الخميس، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ولطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومعتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
كما توقع الخبراء ، ان يكون الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وأن تكون الظواهر الجوية شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على بعض المناطق والوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبا ) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الوصف الفني لخرائط الطقس: (يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.1 متر إلى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.