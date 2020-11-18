نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض "تراثيات بلدنا" للحرف التراثية بقصر المنيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل اليوم الثلاثاء معرضا مؤقت للحرف والفنون التراثية واليدوية، وذلك احتفالا بالذكري ال 145 لعيد ميلاد الامير محمد علي توفيق.

الإفتتاح تم بحضور الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية آثار جامعة القاهرة،وقال مدير عام القصر أن المعرض يأتي في اطار تفعيل دور المتحف في المجتمع كمؤسسة أثرية و ثقافية.

حيث يعمل المعرض على احياء الفنون التراثية من خلال عرض 25 حرفة يدوية و تراثية من أعمال بعض الفنانيين و المبدعين المصريين من مختلف المحافظات و المناطق التي تضم أشهر الحرف اليدوية والتراثية بمصر، ومنها اعمال النحاس المكفت والنجارة العربية، والزجاج المعشق والصدف العاج والارابييسك العربي، والخزف، و الجلود والحلي النوبي و ملابس فرعونية وخديويه وغيرها .

يفتتح المعرض ابوابة لاستقبال الجمهور مجانا اعتبارا من ظهر غدا الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن القصر تم إنشاءه عام 1903 حيث أمر ببنائه الأمير محمد على بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة حيث يتضمن القصر ثلاث سرايات وهى سراى الإقامة وسراى الاستقبال وسراى العرش، بالإضافة إلى المسجد والمتحف الخاص ومتحف الصيد وبرج الساعة.

ويعد القصر المنيل شاهد على فترة هامة من تاريخ مصر الحديث حيث ينفرد عن باقى متاحف القصور التاريخية بتصميمه المعمارى الرائع، فهو يعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة وقد بنى على طراز إسلامى مقتبس من المدارس الإسلامية الفاطمية والمملوكية والعثمانية.