ياسمين الخطيب تؤيد زواج المرأة المسلمة من غير المسلم: "عراقيل وهمية"

دافعت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن فتوى الدكتورة آمنة نصير، الخاصة بجواز زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم، والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا، معللة فتواها إنه لا يوجد نص قرآني يحرم زواجهما، بشرط أن يكون من أهل الكتاب، أي يحمل الديانة المسيحية أو اليهودية.

وأيدت ياسمين الخطيب الفكرة، علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تصريح الدكتوره آمنة نصير بعدم وجود نص قرآني يُحرم زواج المسلمة من غير المسلم، خطوة جريئة -جداً- على طريق التصحيح".

وتابعت ياسمين الخطيب: "أقصد بالـ (تصحيح) كل ما حلله الرجل لنفسه، وحرمه على المرأة.. بأمره لا بأمر الله..الاختلاف الديني والمذهبي عراقيل وهمية.. قبلية.. بين البشر، تجاوزتها المجتمعات المتحضرة، المؤمنة بالانسانية.. والانسانية هي روح كل دين وغايته".

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وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، بشرط أن يكون من أهل الكتاب، أي يحمل الديانة المسيحية أو اليهودية.

وتابعت "نصير": غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، بأن لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها، فلا مشكلة في الزواج منه".

وأوضحت أنه في هذه الحالة فإن الأولاد سينتسبون للزوج، لذلك كان رأي الفقهاء برفض زواج المسلمة من غير المسلم خشية أن تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية، فيتناقص عدد المسلمين.

