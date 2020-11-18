إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

كشف مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الأول لنادي الزمالك عن ثبوت إيجابية نتيجة تحليل العينة بفيروس كورونا المستجد.
ويستعد نادي الزمالك يوم 21 المقبل لمباراته أمام نادي "اف سي مصر" في كأس مصر، ومن المُقرر أن تقام المباراة علي استاد السويس.
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وتُجدر الإشارة إلى أن النجم حازم إمام لاعب الزمالك قد أعلن شفاؤه من فيروس كورونا، مؤكدا عودته للتدريبات الجماعية استعدادا للمباريات القادمة.
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