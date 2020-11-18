شاهد.. تطهير الحرم المكي وغسل المطاف والمسعى لاستقبال معتمري صفر

أجرت السلطات المسئولة عن شئون المساجد بالمملكة العربية السعودية، عملية نظافة وتطهير وتطييب المسجد الحرام والسمجد النوبي، والساحات التي تقدر مساحته بمليون م2، ويتلوى ذلك 4 ألاف عامل نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن عمليات التطهير والتطييب تستغرق لغسل المطاف والمسعى والسطح وباقي أروقة المسجد الحرام 35 دقيقة، وتتولى 9 فرق مكونة من مُشرفَين لكل فرقة مهام التطهير والتعقيم، ويصل متوسط النفايات التي يتم رفعها أكثر من 30 طنًا.

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ونقلت الوكالة تصريحات جابر وجداني، مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر ودعاني أن الإدارة بكامل منسوبيها قامت بتنفيذ خطتها التي أعدتها لاستقبال المعتمرين اعتباراً من 17 صفر حتى الآن، مشيراً إلى أن عملية التطهير تُعد من أهم أعمال الإدارة وأكثرها متابعة، على مدار الساعة.