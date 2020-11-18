تعقيم 25 مدرسة ببرج العرب

نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب اليوم الأربعاء حملة للتوعية عن فيروس كورونا المستجد لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة "25 مدرسة مقسمة على عدة مراحل"، وذلك بمدينة برج العرب الجديدة والقديمة والقرى المحيطة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشارت الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، إلى أن تنظيم الحملة جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متمثلة فى مديرية الإدارة التعليمية ببرج العرب الجديدة، موضحة أن عدد من الشركات شاركت فى فعاليات الحملة من خلال توفير مستلزمات الوقاية "معقمات - كمامات - واقى للوجه - مطهرات" لتوزيعها على طلاب المدارس.

إقرأ أيضًا.. شاهد.. تطهير الحرم المكي وغسل المطاف والمسعى لاستقبال معتمري صفر



وأضافت الدملاوى أن المدينة قامت بتنظيم محاضرات توعية للطلاب بشأن طرق الوقاية والحماية من الفيروس، كما قامت بتقديم شرح للمدرسين حول كيفية عمل فصل نموذجى من حيث التباعد، وطرق التطهير السليمة والفعالة، بالإضافة إلى توزيع مواد فيلمية عن مقاومة الفيروس وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية التعامل مع المرضى.