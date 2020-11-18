22 جامعة تنافس في بطولة كرة السرعة بالجامعة اليابانية ببرج العرب

انطلقت اليوم الأربعاء، بطولة الجامعات لكرة السرعة التى تنظمها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الإتحاد المصري لكرة السرعة حيث تقام البطولة بمنطقة الملاعب الرياضية بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الأسكندرية.
يشارك في المنافسات طالب من 22 جامعة مصرية، وتشارك الجامعة المصرية اليابانية بـ3 طلاب و3 طالبات.
وأكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على بناء شخصية الطلاب والاهتمام بجميع النواحي سواء التعليمية أو الرياضية والثقافية حيث توفر الجامعة مبانٍ متكاملة للأنشطة الرياضية تضم العديد من الالعاب الرياضية المختلفة.
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وأضاف أن الجامعة توفر أيضًا، ملاعب لكرة القدم والتنس الأرضى، مسرح روماني، ملاعب سكواش، حمام سباحة مغطي، صالة ألعاب يابانية، تنس طاولة والعديد من الانشطة الرياضية المختلفة التى توفرها الجامعة للطلاب.
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