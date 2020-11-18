النائب أكمل قرطام لوزيرة الصحة: "هتعملي إيه فى الناس اللي بتموت فى البحيرة بكورونا"

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، ووزير التنمية المحلية، عن خطة الوزارتين بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا الموجة الثانية، بمراكز محافظة البحيرة وارتفاع نسبة الوفيات، مطالبا بضرورة توفير الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لجميع مستشفيات العزل وخاصة مستشفي عزل كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وجاء في سؤال قرطام، أنه مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وتوقعات بوصول الموجة الثانية من الوباء العالمي الذي ضرب عدداً من دول العالم، لذلك تتخذ الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث نجد في محافظة البحيرة في زيادة بعدد الإصابة وارتفاع نسبة الوفيات في مستشفيات العزل وخاصة في مستشفي عزل كفر الدوار والتي يطلق عليها مستشفي "عزل الموت" حيث أن نسبة الوفيات أكثر من نسب الشفاء.

وقال قرطام، إن المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة تحتاج إلي تدخل سريع وجاد من حيث تطوير الخدمة في مستشفي عزل كفر الدوار سواء فنيا الكوادر البشرية وكيفية التعامل الطبي والنفسي مع المرضي أو من ناحية العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك ادوات الحماية الاحترازية للأطقم الطبية، حيث تحتاج مستشفى حميات أبو المطامير لخزان اوكسجين لكي تعمل غرفة العناية المركزة وأجهزة تنفس صناعي.

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وتساءل قرطام عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالأدوية التى تستخدم فى بروتوكول علاج فيرس كورونا مع احتمال قدوم المرحلة الثانية من الفيروس فى جميع المحافظات وخاصة محافظة البحيرة وبالأخص مستشفى كفر الدوار وحميات أبو المطامير؟ وعن خطة الوزارة بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة؟.